Фестиваль оперного искусства «Славянский дом» стартовал в Самаре

— Мы впервые проводим такой фестиваль. Очень надеюсь, что положенное начало мы пронесем через годы, и этот фестиваль станет традиционным для нашего города. Некоторые недружественные правительства отдельных государств решили запретить российскую культуру, но невозможно представить мировую культуру без российской, без славянских народов.