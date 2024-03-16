Фестиваль оперного искусства «Славянский дом» стартовал в Самаре

С 15 марта по 7 апреля в Самаре будет проходить первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом». В театре оперы и балета с шедеврами мировой классической музыки выступят представители разных стран. На открытии фестиваля присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
— Мы впервые проводим такой фестиваль. Очень надеюсь, что положенное начало мы пронесем через годы, и этот фестиваль станет традиционным для нашего города. Некоторые недружественные правительства отдельных государств решили запретить российскую культуру, но невозможно представить мировую культуру без российской, без славянских народов.
Губернатор выразил уверенность, что фестиваль внесет свой вклад в сохранение культурного богатства и приумножения традиций. В дни фестиваля в Самаре шедевры русской оперы исполнят ведущие артисты и именитые мастера из Мариинского театра, Большого театра России, «Геликон-оперы», Донбасс Оперы, Большого театра Республики Беларусь и др.
«Славянский Дом» открылся 15 марта оперой Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Дирижировал спектаклем легенда мировой музыки, народный артист СССР Юрий Симонов. В репертуаре фестиваля есть также «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и др.