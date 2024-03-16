В движение двух автобусных маршрутов в Перми внесли изменения

А с 18 марта просьбам сотрудников торгового центра «Планета» будет скорректировано время отправления с остановки «Планета» автобуса № 55 сообщением «Планета» — м/р Архиерейка". Это позволит синхронизировать отправление общественного транспорта с окончанием рабочей смены. Ранее маршрут отправлялся в 22:04, сейчас будет на 6 минут позже — в 22:10.