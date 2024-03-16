В Калининграде меняется схема движения нескольких автобусов

В Калининграде из-за работ по прокладке сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, меняется схема движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Маршруты № 27 и № 28 будут следовать по ул. Осенней, внутриквартальному проезду от ул. Осенней до ул. Ломоносова, ул. Ломоносова, ул. Марш. Борзова и далее в обратном направлении согласно существующим схемам движения.
Маршруты № 26 и № 88 — по пр-ту Советскому далее согласно существующим схемам движения.
На время работ движение общественного транспорта по участку ул. Ломоносова от Борзова до Советского проспекта осуществляться не будет, сквозной проезд для личного авто там также окажется невозможен, так как на участке от дома№ 3 до дома № 7 вырыт большой котлован.