Не дешевле, но вкуснее и можно торговаться: В Кишиневе в выходные проходят ярмарки — публикуем адреса

На Площади Великого Национального собрания в центре столицы с 1 по 31 марта проходит весенняя ярмарка, на которой можно найти предметы ручной работы, мэрцишоры, сувениры, игрушки, воздушные шары, а также фастфуд, снеки, выпечку без крема, напитки, попкорн, сахарную вату, леденцы и т. д.