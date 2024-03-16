Не дешевле, но вкуснее и можно торговаться: В Кишиневе в выходные проходят ярмарки — публикуем адреса

Ярмарки местной продукции 16 и 17 марта 2024 проходят во всех секторах Кишинева.
Сообщаем о самых крупных ярмарках.
В секторе Буюканы, на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202) пройдёт традиционная ярмарка «EcoLocal».
В секторе Ботаника, на бульваре Дачия, 26, пройдёт ярмарка отечественных производителей.
На Площади Великого Национального собрания в центре столицы с 1 по 31 марта проходит весенняя ярмарка, на которой можно найти предметы ручной работы, мэрцишоры, сувениры, игрушки, воздушные шары, а также фастфуд, снеки, выпечку без крема, напитки, попкорн, сахарную вату, леденцы