База «Снеговик» стала местом единения сноубордистов Хабаровского края

— Раньше фестивали были узконаправленные. В основном была дисциплина джиббинг, это когда на сноубордах и на лыжах катаются по перилам, максимум добавляется трамплин. В этот раз мы сделали мероприятие, которое объединило больший круг экстремалов, чтобы даже простой обыватель, не близкий к спорту, мог принять участие и испытать свои силы, — рассказал организатор фестиваля «БонусТусаФест» Сергей Сорокатюк.