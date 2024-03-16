База «Снеговик» стала местом единения сноубордистов Хабаровского края

Весеннее утро у многих приверженцев зимнего экстремального спорта региона началось со съезда с горы. Фестиваль «БонусТусаФест» среди сноубордистов-любителей и профессионалов прошёл в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подобные фестивали проводились ранее, но в этом году поучаствовать смогут рейдеры-любители.
— Раньше фестивали были узконаправленные. В основном была дисциплина джиббинг, это когда на сноубордах и на лыжах катаются по перилам, максимум добавляется трамплин. В этот раз мы сделали мероприятие, которое объединило больший круг экстремалов, чтобы даже простой обыватель, не близкий к спорту, мог принять участие и испытать свои силы, — рассказал организатор фестиваля «БонусТусаФест» Сергей Сорокатюк.
Всего в соревнованиях участие приняли около 250 человек. За победу и участие сноубордисты получат призы. За первое место в дисциплине бордеркросс победитель получит десять тысяч рублей, за джиббинг — пятнадцать. Помимо этого, будут призы от спонсоров для участников соревнований.