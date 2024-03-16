«Площадь Ленина» стала самой загруженной станцией минского метро

«Площадь Ленина» обошла «Каменную Горку» и возглавила в феврале рейтинг самых загруженных станций минского метро. На третьем месте оказалась «Уручье». Такими данными поделился «Сбер Банк».
Уточняется, что речь идет о количестве пассажиров, которые оплачивают проезд банковскими карточками через турникеты бесконтактной оплаты. При этом учитываются оплаты проезда картами всех банков.
В число самых загруженных станций подземки также вошли «Площадь Якуба Коласа» и «Академия наук». А самой малолюдной является станция «Юбилейная»: согласно данным банка, там картами платят за проезд в 35 раз реже, чем на «Площади Ленина».
Тем временем Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на выходные 16 и 17 марта 2024.
Еще белорусы могут сообщить о ситуации на границе в чат-бот Госпогранкомитета.