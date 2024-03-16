120 мероприятий организовали в Иркутской области в честь Масленицы

В выходные в рамках всероссийского проекта «Всей Семьей» проходит более 120 семейных праздничных мероприятий, из них 77 — в Иркутске. Организаторы приглашают проводить зиму с подлинно сибирским размахом.

Отмечают Масленицу на площади перед Дворцом спорта «Труд» в Иркутске, здесь гостей ждут до 16:00. Иркутян зовут попробовать блины и другие блюда русской кухни. За музыкальную программу отвечают местные фольклорные коллективы.

Завтра, 17 марта, в 13:00 иркутян приглашают в Иркутский музей декабристов на детское театрализованное представление «Масленица у царя Додона». В этот же день в заливе Якоби пройдет «Казачья масленица». Актеры Театра народный драмы подготовили костюмированное представление. Гостей приглашают не только на блины, но и принять участие в штурме снежной крепости.