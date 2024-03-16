120 мероприятий организовали в Иркутской области в честь Масленицы

В выходные в рамках всероссийского проекта «Всей Семьей» проходит более 120 семейных праздничных мероприятий, из них 77 — в Иркутске. Организаторы приглашают проводить зиму с подлинно сибирским размахом.
Отмечают Масленицу на площади перед Дворцом спорта «Труд» в Иркутске, здесь гостей ждут до 16:00. Иркутян зовут попробовать блины и другие блюда русской кухни. За музыкальную программу отвечают местные фольклорные коллективы.
Блины и хороводы ждут гостей архитектурно-этнографического музея «Тальцы» на Байкальском тракте. Мужчины смогут проявить свою молодецкую удаль и посоревноваться в перетягивании каната, а также проявить ловкость и по старинной русской традиции вскарабкаться на столб, чтобы достать оттуда подарки. Также будет работать ремесленная ярмарка и выступят фольклорные коллективы.
Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Приангарья. Народные гуляния будут организованы на площадях и в скверах, в парках и спортивных комплексах, библиотеках и Домах культуры.
Напомним, чтобы выиграть призы во всероссийском семейном проекте «Всей Семьей», нужно зарегистрироваться в одной из социальных сетей: ВКонтакте vk.com/al_im.php?sel=-223569207 или Одноклассники: ok.ru/group/70000004698632/messages. Или на официальном сайте проекта «Всей семьей»: всейсемьей.рф и выполнить задание проекта.