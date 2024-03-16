Народу сошлось немерено: гуляния на Масленицу осчастливили гостей Приморья

С традициями русской Масленицы познакомились иностранные студенты Приморского ГАТУ (бывшая ПГСХА) в Уссурийске. Гости из-за рубежа отведали блинов, попробовали себя в молодецких забавах и даже частушки на русском языке разучили. Проводы зимы для ребят устроили артисты Детской школы искусств УГО, сообщает ИА PrimaMedia.
Учебный день перестал быть томным, когда вместо педагога в аудитории Приморского ГАТУ появилась толпа красавиц в русских национальных костюмах. Урок на этот раз начался не словами «Здравствуйте, садитесь», а народными песнопениями.
С такого погружения в культуру русской Масленицы начался четверг для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительном отделении бывшей сельхозакадемии. Согласно традиции, в этот день — Разгуляй — народ массово кидался, в прямом смысле, «во все тяжкие». Такую атмосферу для гостей из-за рубежа создали юные артисты Детской школы искусств Уссурийска.
— Именно в четверг заканчивалась, можно сказать, «узкая» Масленица и начинался полный разгуляй. Поэтому мы сегодня подготовили не только песни, которые могут исполняться в любой день масленичной недели, но и народные игры. Например, есть такое дело, когда девушки присматривают себе женихов, завязывая глаза парням, — рассказала преподаватель Детской школы искусств, руководитель ансамбля «Перезвон» Елена Протасова.
И, конечно, какая же Масленица без блинов. Отведав румяную выпечку, иностранцы честно заявили: «Очень вкусно!» Так, например, студент Аллойс Джоаб пообещал, что непременно привезет русские блины в родную Кению.
На подготовительном отделении Приморского ГАТУ также обучаются студенты из Китая, Лаоса, Сальвадора, КНДР, Пакистана, Мали, Нигерии, Того и даже одна девушка из Франции. Сейчас эти 26 ребят активно учат русский язык и постепенно приступают к профильным предметам, по которым продолжат свое образование в вузе. А вот печь масленичные блины, как выяснилось, они уже умеют.
— Стараемся разнообразить досуг нашей иностранной молодежи, прививая им русскую культуру. Мы готовили с ними борщ, пекли блины. Студентов мы также знакомим и с другими праздниками, которых в России немало. Ребята узнали о наших новогодних традициях, делали вместе с нами поделки. Приглашали студентов на концерты, посвященные 23 февраля и 8 Марта. А впереди нас ждет День Победы, — поделилась руководитель подготовительного отделения Приморского ГАТУ Татьяна Тимофеева.
Отметим, подготовительное отделение для иностранных граждан открыто в Приморском ГАТУ с 2018 года.