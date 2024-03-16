Народу сошлось немерено: гуляния на Масленицу осчастливили гостей Приморья

С традициями русской Масленицы познакомились иностранные студенты Приморского ГАТУ (бывшая ПГСХА) в Уссурийске. Гости из-за рубежа отведали блинов, попробовали себя в молодецких забавах и даже частушки на русском языке разучили. Проводы зимы для ребят устроили артисты Детской школы искусств УГО, сообщает ИА PrimaMedia.

Учебный день перестал быть томным, когда вместо педагога в аудитории Приморского ГАТУ появилась толпа красавиц в русских национальных костюмах. Урок на этот раз начался не словами «Здравствуйте, садитесь», а народными песнопениями.

С такого погружения в культуру русской Масленицы начался четверг для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительном отделении бывшей сельхозакадемии. Согласно традиции, в этот день — Разгуляй — народ массово кидался, в прямом смысле, «во все тяжкие». Такую атмосферу для гостей из-за рубежа создали юные артисты Детской школы искусств Уссурийска.

— Именно в четверг заканчивалась, можно сказать, «узкая» Масленица и начинался полный разгуляй. Поэтому мы сегодня подготовили не только песни, которые могут исполняться в любой день масленичной недели, но и народные игры. Например, есть такое дело, когда девушки присматривают себе женихов, завязывая глаза парням, — рассказала преподаватель Детской школы искусств, руководитель ансамбля «Перезвон» Елена Протасова.

Поначалу при звуках гармони студенты достают телефоны, но совсем не от скуки, а чтобы показать родине, как в России Масленицу гуляют. Но веселье-таки берет верх, и иностранцы пускаются то в пляс, то в молодецкие забавы. Проведя пару кругов в хороводе, ребята и частушки на чистом русском поют, и колядуют без особых усилий.