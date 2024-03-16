Определились первые победители викторины «Всей семьей — за Челябинск»

В Челябинске определили первых победителей викторины «Всей семьей — за Челябинск». Новые хозяева появились у двух из десятка автомобилей и одной из трех квартир.
В церемонии участвовали участница шоу «Голос. Дети» Софья Каймакова и директор челябинского камерного театра Павел Михайлов. А барабан с купонами викторины крутили баскетболист команды «Курчатов» Матвей Ян и маскот «Челбаскета» Леброша.
Квартира досталась многодетной матери Анна Шмакова. Женщина призналась, что растит детей 11 и 12 лет, а также десятилетних двойняшек.
Также организаторы акции определили, кому достанутся десять холодильников, семь телевизоров, 20 ноутбуков и столько же смартфонов.
Напомним, участвовать в викторине и получать подарки можно 16 и 17 марта. Вот как это сделать.