Квартиру в Красноярске в викторине-2024 выиграла жительница краевого центра

Напомним, розыгрыш продолжится еще два дня: завтра, 17 марта, номера выигравших купонов ведущие телеканала «Енисей» назовут с 8 до 10 часов утра, а 19 марта — с 7 до 8 часов утра. Каждый день также будут разыгрываться одна квартира в Красноярске, два автомобиля «Нива», 20 смартфонов и по 10 «умных» колонок и беспроводных наушников.