Актёр Кологривый назвал свою дачу под Новосибирском лучшим местом на Земле

«Любимое место в Новосибирске — это моя дача рядом с деревней Белоярка. Она где-то в ста километрах от города. Лучше места на Земле не видел. Там такая сила, Обь мощная — я часто ныряю там. Я верю в силу природы, у нас она ощущается чуть иначе, чем в больших мегаполисах», — сказал Кологривый.