Пробирает до мурашек: редкое фото центра Владивостока XX века поразило людей

Раритетный кадр центра Владивостока XX века заворожил приморцев, сообщает тг-канал primorye_bw (18+).
Изначально здание по адресу Светлаская 5/2 принадлежало торговцу молочными продуктами и сырами Леопольду Нейшеллеру, затем оно быстро превратилось в центр культурной жизни города. Здесь размещался ресторан и страховое общество «Саламандра», привлекавший гостей и жителей своими уютными залами и обширным меню.
После русско-японской войны в нем разместилась контора российско-американской мануфактуры «Треугольник», продолжая традицию предпринимательства и инноваций в центре города.
Сегодня это здание является объектом культурного наследия Российской Федерации, отмечая свою важную роль в истории и развитии города. Его реставрация и сохранение являются не только актом приверженности культурному наследию, но и шагом к новым возможностям использования этого уникального пространства для будущих поколений.