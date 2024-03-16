Пробирает до мурашек: редкое фото центра Владивостока XX века поразило людей

Сегодня это здание является объектом культурного наследия Российской Федерации, отмечая свою важную роль в истории и развитии города. Его реставрация и сохранение являются не только актом приверженности культурному наследию, но и шагом к новым возможностям использования этого уникального пространства для будущих поколений.