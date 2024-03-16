Названы первые обладатели Lada Vesta на конкурсе «Всей семьей на выборы!»

«Пользователь Флюда Гардисламова выложила фото с соблюдением всех правил участия в конкурсе. Поздравляем семью Гардисламовых, организаторы пригласят их на финальную трансляцию в воскресенье», — говорилось во время эфира.
Напомним, что татарстанцев, принявших участие в голосовании и выложивших фото в своих соцсетях, ожидают еще два автомобиля. Разыграют их 16 и 17 марта. Фото необходимо сопроводить хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.
В первый день на конкурс поступило около 20 тысяч фотографий от татарстанских семей. Мероприятие приурочено к Году семьи в России.
15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Правом сделать свой выбор обладают почти три миллиона татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.