В Петербурге 15 марта 2024 года стало самым теплым в истории наблюдений

«Среднесуточная температура воздуха сегодня тоже будет самой высокой в историческом ряду Санкт-Петербурга. Уже сейчас минимальная температура ночью выше, чем прошлый рекорд среднесуточной температуры, в 2015 году 16 марта она составляла плюс 4,9 градуса. Восемь градусов в городе точно должно быть, так что рекорд состоится», — добавил синоптик.