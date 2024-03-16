В Петербурге 15 марта 2024 года стало самым теплым в истории наблюдений

«[15 марта] перекрыт рекорд 1898 года с температурой плюс 4,3 градуса. Ночь 15 марта тоже самая теплая за весь ряд наблюдений, минимальная температура — плюс 4,5 градуса», — отметил Колесов в своем Telegram-канале.
Ночь на 16 марта также стала рекордно теплой — большую часть ночного времени температура в центре города сохранялась выше плюс 6 градусов и только под утро немного понизилась. До этого максимальная температура ночи была плюс 3,3 градуса — она была отмечена 16 марта в 1975 году.
«Среднесуточная температура воздуха сегодня тоже будет самой высокой в историческом ряду Санкт-Петербурга. Уже сейчас минимальная температура ночью выше, чем прошлый рекорд среднесуточной температуры, в 2015 году 16 марта она составляла плюс 4,9 градуса. Восемь градусов в городе точно должно быть, так что рекорд состоится», — добавил синоптик.
17 марта в Петербург придет похолодание, но ночная температура, тем не менее, может вновь стать самой высокой.