Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Беларуси 17 марта

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, а днем в северо-западных и западных районах возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывистый.



Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, местами по юго-востоку от 0 до плюс 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 6−12 градусов тепла.