ГПК: ни одной легковушки и более 3 тысяч фур на границе ждут выезда в ЕС

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Более 3 тысяч фур скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.
По данным на 10:00 в субботу, самая большая очередь сейчас фиксируется на литовском направлении. Так в двух действующих пунктах пропуска — «Каменный Лог» и «Бенякони» — находятся 2310 большегрузов. Из них в «Каменном Логе» — 1140 машин, в «Беняконях» немного больше — 1170.
На границе Беларуси с Латвией также отмечается большая очередь. Сегодня в пункте пропуска «Григоровщина» ждут выезда из страны 735 фур.
На польско-белорусской границе очередь в разы меньше — в пункте пропуска «Козловичи» находится 150 большегрузов.
Что касается легкового транспорта, ни в одном ПП очередей нет.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе.
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.
Низкая пропускная способность.
Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявлял, что в литовском «Мядининкае» в сутки пропускают машин в шесть раз меньше нормы, а в остальных пунктах показатели выполняются не более, чем наполовину.
Это связано с закрытием еще двух ПП на белорусско-литовской границе. Также влияние оказывают низкая фактическая пропускная способность сопредельной стороны и неритмичность работы сотрудников пункта с европейской стороны.