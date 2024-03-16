ГПК: ни одной легковушки и более 3 тысяч фур на границе ждут выезда в ЕС

По данным на 10:00 в субботу, самая большая очередь сейчас фиксируется на литовском направлении. Так в двух действующих пунктах пропуска — «Каменный Лог» и «Бенякони» — находятся 2310 большегрузов. Из них в «Каменном Логе» — 1140 машин, в «Беняконях» немного больше — 1170.