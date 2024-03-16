Леонид Якубович подведет итоги викторины «Опорный край»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович вручит подарки победителям викторины «Опорный край» по случаю 90-летия Свердловской области. Итоги подведут 12 апреля в ККТ «Космос».
— Выбор обладателей ценных подарков будет проходить в День космонавтики в киноконцертном театре «Космос». Все желающие лично присутствовать 12 апреля в «Космосе» смогут подать заявку на сайте, — сообщили организаторы викторины «Опорный край».
Отметим, что по итогам викторины разыграют 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал».