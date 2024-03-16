В Новосибирске транзитным фурам разрешат проезжать только по девяти улицам. Об этом сообщили на сайте мэрии, где размещен проект постановления. Проезд большегрузов ограничат для того, чтобы не разрушались дороги.
— Ввести с 8 апреля по 19 мая на автомобильных дорогах местного значения городского округа, относящихся к собственности Новосибирска, временное ограничение с грузом или без груза — с нагрузкой на ось более 6 тонн; перевозящих технологические грузы и относящихся к спецтехнике — с нагрузкой на ось более 7 тонн, — сообщает постановление мэрии.
Большегрузы разрешат проезжать по улицам Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской, Бугринскому мосту, Советскому, Бердскому и Старому шоссе.