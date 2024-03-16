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Ждем дожди: синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 18−20 марта

Узбекистанцев ждут переменная облачность, временами дожди. Температура днем при этом будет около 18−20 градусов тепла.
Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 62% 754 мм рт. ст. +13°
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узгидромет рассказал о погоде в Узбекистане на 18—20 марта.

Каракалпакстан и Хорезмская область: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью 18—19 марта 2−7 градусов тепла, 20 марта — 4−9 градусов выше нуля, днем 18 марта — 15−20 градусов тепла, 19—20 марта понижение до 10−15 тепла.

Бухарская и Навоийская области: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью 18—19 марта 7−12 градусов тепла, 20 марта 10−15 тепла, днем 18—19 марта 18−23 тепла, 20 марта 15−20 тепла.

Ташкентская и Сырдарьинская области: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура 18—19 марта ночью 5−10 тепла, днем 15−20 тепла, 20 марта ночью 7−12 тепла, днем 13−18 тепла.

Джизакская область: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура 18—19 марта ночью 5−10 тепла, днем 15−20 тепла, 20 марта ночью 7−12 тепла, днем 13−18 тепла.

Самаркандская область: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура 18—19 марта ночью 5−10 тепла, днем 15−20 тепла, 20 марта ночью 7−12 тепла, днем 13−18 тепла.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью 18—19 марта 7−12 тепла, 20 марта 10−15 тепла, днем 18 марта 18−23 тепла, 19—20 марта 20−25 тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области: переменная облачность, местами дождь. Температура ночью 18—19 марта 3−8 тепла, 20 марта 5−10 тепла, днем 18 марта 13−18 тепла, 19—20 марта 15−20 тепла.

Горные районы: переменная облачность, местами осадки, лавиноопасно. Температура 18 марта ночью 0−5 тепла, днем 5−10 тепла, 19 марта ночью 0−5 тепла, днем 3−8 тепла, 20 марта ночью и днем 0−5 тепла.