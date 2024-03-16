Ждем дожди: синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 18−20 марта

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узгидромет рассказал о погоде в Узбекистане на
Каракалпакстан и Хорезмская область: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью
Бухарская и Навоийская области: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью
Ташкентская и Сырдарьинская области: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура
Джизакская область: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура
Самаркандская область: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: переменная облачность, местами возможен дождь. Температура ночью
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: переменная облачность, местами дождь. Температура ночью
Горные районы: переменная облачность, местами осадки, лавиноопасно. Температура 18 марта ночью 0−5 тепла, днем 5−10 тепла, 19 марта ночью 0−5 тепла, днем 3−8 тепла, 20 марта ночью и днем 0−5 тепла.