На Самарскую область снова опустится туман 17 марта

В воскресенье, 17 марта, в Самарской области третий день подряд будет туманно. Молочная пелена опустится на регион местами ночью и утром. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Видимость при тумане может быть 500 метров и менее, — сообщили в ГИБДД Самарской области.
Водителям и пешеходам порекомендовали быть внимательными на дороге. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
Напомним, в этот день будет без существенных осадков, ветер слабый, а температура достигнет 0…+5 °C. В ночь похолодает до −4…-9 °C, местами — до −14 °C. Жителей ждут температурные скачки.