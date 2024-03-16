В Иркутской области создадут центр изучения искусственного интеллекта

В 2024 году центр займется проектом по сохранению Байкала, созданием сервиса по работе с обращениями жителей региона, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий. Еще одно важное направление центра — прогнозирование лесных пожаров, паводков и других стихий.