В Иркутской области создадут центр изучения искусственного интеллекта

Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий планируется создать на территории Иркутской области. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Центр будет заниматься климатическими изменениями, безопасностью, энергетикой и гуманитарными технологиями, — говорят в правительстве.
В 2024 году центр займется проектом по сохранению Байкала, созданием сервиса по работе с обращениями жителей региона, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий. Еще одно важное направление центра — прогнозирование лесных пожаров, паводков и других стихий.
Кроме того, в правительстве обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта в работу органов государственной власти, образовательные проекты и другие вопросы.