Отец с сыном победили на соревнованиях по «Джип-Спринту» в Хабаровском крае

В Хабаровском районе в десятый раз прошли ежегодные соревнования по «Джип-Спринту» (0+). В этом году их приурочили к памятной дате: 55-летию со дня боевых действий на острове Даманском. В церемонии открытия мероприятия принял участие министр транспорта Хабаровского края Георгий Мазунин.
— Уверен, что проведение таких соревнований способствует развитию любительского автомобильного спорта и пропаганде здорового образа жизни. Желаю всем участникам не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое спортивное мастерство, — сказал в своей приветственной речи глава минтранса.
За победу боролись больше двух десятков машин из Хабаровска и Хабаровского района. Им предстояло выбрать лучшую траекторию на трассе в 3,5 километра, умело маневрировать на ней и на скорость выполнить «змейку» — один из самых сложных элементов.
Награждение проходило в двух категориях: автомобили с объемом двигателя меньше 2,5 литра и выше этого показателя. В первой номинации первые три места заняли Виталий Моторный, Павел Дусь и Антон Санников соответственно. Во второй отличились Владимир Шут, получивший бронзу и целая семья: Андрей Тимофеев взял серебро, а его сын, Алексей Тимофеев, — золото.