На заливе Якоби в Иркутске прошла настоящая «Казачья Масленица»

В Иркутске сегодня, 16 марта, празднуют Масленицу. По случаю праздника во всех районах города проходят яркие мероприятия. Так, у залива Якобы прошла настоящая «Казачья Масленица». Актеры Театра народной драмы представили костюмированное представление для горожан. Артисты подготовили праздничную программу с хороводами, штурмом снежной крепости, национальными играми, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Добавим, что также Масленицу отпраздновали у стадиона «Труд». Здесь иркутян ждали различные мероприятия, в том числе соревнования, за участие в которых были подготовлены ценные призы. Кроме того, для горожан испекли 2024 блина.
Добавим, всего в честь Масленицы организовали 120 мероприятий в Иркутской области.