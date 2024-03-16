В Молдове прошел первый Железнодорожный форум

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В Кишиневе прошел первый Железнодорожный форум Республики Молдова, который считается важным шагом в модернизации отрасли.
На открытии форума еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян подчеркнула, что де-факто интеграция Молдовы в ЕС началась через инфраструктурные проекты.
В свою очередь министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну отметил, что модернизации железных дорог республики важна не только для экономического развития страны, но и для всего региона.
«Модернизация железнодорожной отрасли уже не является приоритетом, а скорее, экстренной необходимостью. В то же время мы должны четко сказать: без ЕС, без наших партнеров это будет невозможно», — заявил Спыну.
Министр также сообщил о подписании с Францией меморандума о взаимопонимании для продолжения сотрудничества в железнодорожном секторе, который он назвал важным шагом в процессе модернизации железнодорожной сети.
Первый в Молдове Железнодорожный форум был организован при поддержке Французского агентства развития. В ходе мероприятия был проведен подробный анализ железнодорожного сектора республики, показавший необходимость увеличения инвестиций в инфраструктуру в геополитическом и экономическом контексте.