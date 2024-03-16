Дачи присоединили к селам в Алматинской области

В состав села КазЦИК вошли 16 дачных массивов: «Достык», «Крылья», «Ветеран 12», «Ягодка», «Ветеран», «Енбек», «Приозерное», «Су-шар 7», «Балтаколь», «Оптимист», «Волна», «Гранит», «Мелиоратор», «Ветеран 2 Надежда», «Водник», «Байтал». В состав села Коккайнар — 24 дачных массива: «Нур Атакент», «Нур Атакент», «Шар-Тас», «Женис-Тау», «Береке», «Ветеран», «Кун Шуак», «Адм терр граница», «Жомарт», «Место под солнцем», «Акжол Садовод», «Место под солнцем», «Жаркын жастар», «Нарима-1», «Место под солнцем», «Батыр», «Жер Ана», «Генофонд», «Шолпан», «Юристъ», «Тілектес», «Достық 2030», «Болашақ садовод», «Гулары». В состав села Жапек батыр — 13 дачных массивов: «Береке», «Первомайский Рай», «Южный-1», «Южный», «Пруды», «Бодрость», «Первомайский», «Металлург», «Береке», «Виктория», «Алмагуль-Д», «Южное», «Айдын». В состав села Косозен — шесть дачных массивов: «Малахит», «Дорожник», «Алматы», «Природа», «Ветеран-Алатау», «Фрунзенец». В состав села Байсерке — 21 дачный массив: «Победа», «Союз», «Арман», «Рассвет», «Рассвет-2», «Пчелка», «Су-Шар», «Заря Ветеран», «Карагай», «Механизатор», «Дружба», «Энергетик», «Жулдыз», «Вогонник», «Вогонник», «Шыгыс», «Железнодорожник», «А. Д. Т», «Гудок», «Енбек», «Радуга». В состав села Коянкус — три дачных массива: «Коянкус-2» и две дачи без названия. В состав села Комсомол — четыре дачных массива: «Жастар», «Нурбереке», «Акбулак», без названия. В состав села Жанаталап — один дачный массив без названия.