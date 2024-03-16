Дачи присоединили к селам в Алматинской области

Как сообщили в акимате региона, всего в Алматинской области имеются 674 дачных массива, из них в Карасайском районе — 200, Илийском — 157, Талгарском — 152, Енбекшиказахском — 135, Жамбылском — 21 и в городе Конаеве — 9.
Управлением архитектуры и градостроительства Алматинской области разработана градостроительная документация с включением территорий 362 дачных массивов Алматинской области.
Так, в Илийском районе к восьми населенным пунктам присоединили 88 дачных массивов:
В состав села КазЦИК вошли 16 дачных массивов: «Достык», «Крылья», «Ветеран 12», «Ягодка», «Ветеран», «Енбек», «Приозерное», «Су-шар 7», «Балтаколь», «Оптимист», «Волна», «Гранит», «Мелиоратор», «Ветеран 2 Надежда», «Водник», «Байтал». В состав села Коккайнар — 24 дачных массива: «Нур Атакент», «Нур Атакент», «Шар-Тас», «Женис-Тау», «Береке», «Ветеран», «Кун Шуак», «Адм терр граница», «Жомарт», «Место под солнцем», «Акжол Садовод», «Место под солнцем», «Жаркын жастар», «Нарима-1», «Место под солнцем», «Батыр», «Жер Ана», «Генофонд», «Шолпан», «Юристъ», «Тілектес», «Достық 2030», «Болашақ садовод», «Гулары». В состав села Жапек батыр — 13 дачных массивов: «Береке», «Первомайский Рай», «Южный-1», «Южный», «Пруды», «Бодрость», «Первомайский», «Металлург», «Береке», «Виктория», «Алмагуль-Д», «Южное», «Айдын». В состав села Косозен — шесть дачных массивов: «Малахит», «Дорожник», «Алматы», «Природа», «Ветеран-Алатау», «Фрунзенец». В состав села Байсерке — 21 дачный массив: «Победа», «Союз», «Арман», «Рассвет», «Рассвет-2», «Пчелка», «Су-Шар», «Заря Ветеран», «Карагай», «Механизатор», «Дружба», «Энергетик», «Жулдыз», «Вогонник», «Вогонник», «Шыгыс», «Железнодорожник», «А. Д. Т», «Гудок», «Енбек», «Радуга». В состав села Коянкус — три дачных массива: «Коянкус-2» и две дачи без названия. В состав села Комсомол — четыре дачных массива: «Жастар», «Нурбереке», «Акбулак», без названия. В состав села Жанаталап — один дачный массив без названия.
В Карасайском районе к шести населенным пунктам присоединен 101 дачный массив:
В состав города Каскелен — 44 дачных массива: «Коммунальник», «Береке», «Звезда», «Ягодка», «Комета», «Сауле», «Луч», «Ветеран-1», «Ветеран-2», «Достық», «Апорт», «Обл гос банк», «Строитель», «Серебристый», «Серебристый поток», «Лира», «Энергетик», «Юбилейный», «Отдых», «Арман», «Энергетик», «ЭнерВКУ», «Гулдер», «Оазис», «Зеленый мыс», «Долансай», «Долансай 2», «Агат», «Мираж», «Гербера», «Рассвет», «Енбек-31», «Мечта», «Рассвет», «Восход», «Автомобилист-30», «Восход», «Таугуль» и шесть дачных массива без названия. В состав села Кыргауылды — 21 дачный массив: «Акбота», «Асель», «Аксай-19», «Шаумена», «Полет», «Торпеда», «СМУ 7», «Арман», «Восход-3», «Заря 2007», «Шалкар», «Радуга», «горная Ласточка», «Дружба», «Улкен Тау», «Восход», «Трансп 88», «Огоньки», «ст. Ветеран», «Аксай саялы», «Аксай». В состав села Алмалыбак — 26 дачных массивов: «Береке», «Рахат 1», «Каз Мис Иргели», «Бал Терек», «Тау Самалы», «Ласточка», «Мелиоратор», «Машиностроитель», «Кайнар тау», «Драмтеатор», «Дружба», «Алмалы», «Цветущий сад», «Рахат», «Приозерное», «Водник», «Спутник», «Рассвет», «Учитель», «Нива», «Красные маки», «Нур-Плаза», «Расвет-3», «Тау Самалы −1», коттеджный городок «Без названия», и один дачный массив без названия. В состав села Кошманбет — два дачных массива: «Текели», «Дружба». В состав села Ельтай — пять дачных массивов: «Локомотивец 2», «Ырыс Думан», «Придорожная», «Ақсұңқар», «КазМис». В состав села Долан — четыре дачных массива: Мираж и три дачных массива без названия.
В Талгарском районе к шести населенным пунктам присоединено 93 дачных массива:
В состав села Кендала — 26 дачных массивов: «Талгар», «Тегистик», «Транспортник-Кендала», «Ю. Гагарин», «Медик», «Природа», «6 дача Темирязевец», «Заря Алатау», «Геофизик», «АРО-2», «ВИРГ», «Мичуринец 2030», «КазПИ им Абая», «Апорт», «40 лет победы», «Южная-Западная», «Лесоустроитель», «Дружба», «Пенсионер 3», «СШ 52», «Управление Гражданской Авиаций», «Эл-Мо», «Общество слепых», «Труженик», «Кожгалантерейная фабрика», «Энтузиаст (2 массив)». В состав села Актас — 39 дачных массивов: «Ветеран», «Картограф», «Дет. Сад», «Пищевик», «Геолог», «Березка», «Знание», «Огонек», «Пенсионер 3», «Ромашка», «Сахарник», «Связист», «Солнечное», «Химик Талгар», «Заря», «Автомобилист», «Медик 3», «Гвоздика», «Луч», «Медик 4», «Медик», «Энтузиазист 1», «Буркит», «Восход», «Колос», «Кондитер», «Медик», «Наука», «Рассвет», «Строитель», «Горняк», «Заря», «Золотой Наливь», «Мехкомбинат», «Ремонтник», «Метро», «Ардагер (ГЭС)», «Заповедник (ГЭС)», «Көк дала». В состав села Бесагаш — 17 дачных массивов: «Тау — Булак», «Алма-Тау», «Тау-Думан», «Самал», «Самал 19 км», «Луч», «Тюльпан», «Банковец», «Нерудник», «Кок биык», «Асем», «Ынтымак», «Восход-2030», «Фимида», «Монтажник», «Природа», «Калина красная». В состав села Туздыбастау — три дачных массива: «Самал», «Самал-2», дачный массив без названия. В состав села Байбулак — пять дачных массивов: «Алмагуль», «Кайрат», «Юбилейный», «Ивушка», «Ивушка-Агропрома». В состав села Кызыл ту — три дачных массива: «Нурлы дала», «Нурлы дала-2», «Талгар-Достык».
В Енбекшиказахском районе к двум населенным пунктам присоединено 35 дачных массивов:
В состав села Байтерек — 13 дачных массивов: «Әлібек», «Тружиник», «Надежда», «Ветеран 2», «Рассвет», «Орел», «Ковращица», «Арман», «Демалыс», «Эдельвейс», «Автомобилист», «Биолог», «Диаль». В состав города Есик — 22 дачных массива: «Көксай», «Есік-Береке», «Алтын-адам», «Алтын алма», «Трудовик», «Ветерок», «Подснежник», «Молоник», «Надежда», «Победа», «Таугуль», «Текстильщик», «Ветеран 10», «Ветеран 10/2», «Самал», «Дорожник-2», «Кыпшак», «Иссык-2», «Железнодорожник», «Восход», «Калинин», «Ромашка».
К городу Конаеву присоединена территория восьми дачных массивов: «Капшагай Алтын-Алма», «Бирлесу», «Заря-Капшагай», «Капшагай Энергетик-1», «Заря», «Садоводческое общество ГЦИ-демалыс», «Связист-1», «Строитель».
К городу Алатау присоединена территория 36 дачных массивов: «Ветеран-13», «Ягодка», «Надежда», «Верхняя Терен-Кара», «Нур-Терек», «Проектировщик», «Данчик», «Пчелка», «Су-Шар 7», «Геолог», «Механизатор», «Рассвет-2», «Рассвет», «Союз», «Арман», «Победа», «Карагай», «Дружба», «УМР-2», «Алма», «Энергетик», «Кокдала», «Геолог», «Снабженец», «Джетысу», «Ветеран-Заречное», «Строитель», «Аманат-1», «Наурыз+», «Наурыз-Март», «Меруерт», «Арман-1», «Автомобилист», «Алма-Атахлеб», «Спорт-89», «Мрия», «Оазис», «Арман», «Эстрагон», «Шугыла», «Ветеран-Заречное».