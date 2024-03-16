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Свердловскую область накроет сильный ветер

Его порывы будут достигать 20 м/с.
Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 62% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале. По данным свердловского главка МЧС, 17 марта на севере в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

— Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности, — сообщили в МЧС.

Напомним, что Кировский суд арестовал на 15 суток 47-летнего мужчину, который пытался залить КОИБ зеленкой.

Кроме этого ФСБ России сообщила о задержании под Тугулымом диверсанта, который работал на ВСУ. Мужчина пытался подорвать железнодорожные пути.