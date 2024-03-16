Свердловскую область накроет сильный ветер

Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале. По данным свердловского главка МЧС, 17 марта на севере в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
— Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности, — сообщили в МЧС.
Напомним, что Кировский суд арестовал на 15 суток 47-летнего мужчину, который пытался залить КОИБ зеленкой.
Кроме этого ФСБ России сообщила о задержании под Тугулымом диверсанта, который работал на ВСУ. Мужчина пытался подорвать железнодорожные пути.