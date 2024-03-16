Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе с 16 по 22 марта. Специалисты «Гидрометцентра» прогнозируют, что в южной столице в начале рабочей недели воздух прогреется до +16 градусов. Но со среды погода испортится — пойдет дождь, местами переходящий в снег.