Облачность и мокрый снег прогнозируются в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ожидается в Беларуси в предстоящее воскресенье, 17 марта, сообщили в Белгидромете.
Синоптики отмечают, что на большей части территории страны прогнозируются дожди, а вечером по западу возможно также выпадение мокрого снега.
Ночью и утром на отдельных участках ожидается туман, местами на дорогах возможна гололедица. Ветер будет южным с переходом на западный порывистый.
При этом в ночное время температура воздуха зафиксируется на отметке +1…+8°С, а днем столбики термометра поднимутся до +6°С до +13°С.
В Гомельской области температура воздуха будет держаться от +10°С до +12°С. Чуть прохладнее будет в Могилевской области, там температура будет держаться в диапазоне от +7°С до +9°С.
В Минске, Гродненской, Витебской и Брестской областях столбики термометров будет держаться на отметке +6°С до +8°С.