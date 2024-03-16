Свыше 16 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. В Астане коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба столичного акимата. 16 марта в снегоуборке задействованы более 2,4 тысяч дорожных рабочих.
С утра 16 марта на снегоуборку улиц города вышли более 2,4 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники.
В ночь с 15 на 16 марта на снежные полигоны коммунальщики вывезли более 16 тысяч кубометров снега, совершив свыше 1,2 тыс. рейсов.
Отмечается, что с начала зимнего периода из столицы 469 тыс. рейсов большегрузов вывезли 6,3 млн кубометров снега.
«Отметим, что уборка снега и наледи в городе ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь убирают центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары», — говорится в сообщении.
Автомобилистов также просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.