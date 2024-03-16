Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Закон ослабил наказание за ввоз и применение дронов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане смягчили ответственность за ввоз и незаконное использование дронов. Соответствующий закон подписал президент 15 марта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В частности, законом устанавливается административная ответственность за незаконный ввоз, передачу, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей. Она будет применяться вместо уголовного наказания в отношении лиц, впервые совершивших данное противозаконное деяние.

При этом выявленные в результате административного правонарушения БПЛА будут конфискованы в пользу государства. При добровольной сдаче летательных аппаратов и их комплектующих правонарушителей освободят от ответственности.

В Уголовный кодекс также добавили более мягкие виды наказаний -штраф, исправительные работы и ограничение свободы. Сейчас минимально за это правонарушение можно получить до трех лет заключения.

Предполагается, что ослабление ответственности послужит предотвращению роста этого вида преступлений и увеличению потока туристов. Ранее иностранцев часто задерживали при попытке завезти дрон по незнанию.

Закон вступит в силу через три месяца после публикации.

Напомним, что проект закона о смягчении наказания за ввоз дронов в январе одобрили сенаторы.