Закон ослабил наказание за ввоз и применение дронов

В частности, законом устанавливается административная ответственность за незаконный ввоз, передачу, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей. Она будет применяться вместо уголовного наказания в отношении лиц, впервые совершивших данное противозаконное деяние.
При этом выявленные в результате административного правонарушения БПЛА будут конфискованы в пользу государства. При добровольной сдаче летательных аппаратов и их комплектующих правонарушителей освободят от ответственности.
В Уголовный кодекс также добавили более мягкие виды наказаний -штраф, исправительные работы и ограничение свободы. Сейчас минимально за это правонарушение можно получить до трех лет заключения.
Предполагается, что ослабление ответственности послужит предотвращению роста этого вида преступлений и увеличению потока туристов. Ранее иностранцев часто задерживали при попытке завезти дрон по незнанию.
Закон вступит в силу через три месяца после публикации.
Напомним, что проект закона о смягчении наказания за ввоз дронов в январе одобрили сенаторы.