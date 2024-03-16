Названы ориентировочные сроки референдума в Казахстане по АЭС

Напомним, 19 мая экономист и энергетик Асет Наурызбаев предложил сторонникам АЭС в будущем платить по Т70 за кВт/час вместо Т30 за зеленую энергию. Эксперт считает, что нужно провести референдум по атомной станции, обещанный президентом, с открытым голосованием. По его мнению, которое он выразил уже 20 октября, референдум по строительству АЭС в Казахстане — это про ответственность перед будущими поколениями.