Названы ориентировочные сроки референдума в Казахстане по АЭС

«Референдум по АЭС может пройти в конце лета либо осенью 2024 года», — сообщил редакции КазТАГ в субботу источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, 19 мая экономист и энергетик Асет Наурызбаев предложил сторонникам АЭС в будущем платить по Т70 за кВт/час вместо Т30 за зеленую энергию. Эксперт считает, что нужно провести референдум по атомной станции, обещанный президентом, с открытым голосованием. По его мнению, которое он выразил уже 20 октября, референдум по строительству АЭС в Казахстане — это про ответственность перед будущими поколениями.
1 сентября 2023 года Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, поручил принять решение по АЭС по итогам референдума. Вместе с тем, министр энергетики Алмасадам Саткалиев считает не обязательным проведение референдума по АЭС по действующим процедурам.
6 сентября в ЦИК заявили о готовности провести референдум по АЭС уже в 2023 году.
5 октября минэнерго сообщило о том, что Казахстан ведет углубленные переговоры по АЭС с «Росатомом» и еще тремя компаниями. 27 октября Казахстан приостановил рассмотрение заявок от потенциальных подрядчиков.