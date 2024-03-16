Волгоградка в одном купальнике покорила 5-метровый масленичный столб ради петуха

Многие собрались возле 5-метрового столба посмотреть на сильных и ловких и узнать, кому достанется главный приз: живой петух. Птица тут же сидит в клетке, общается с детишками. Забирались на столб и дети, и взрослые, и парни, и девушки. Одна из них не побоялась раздеться до купальника, хотя в Волгограде сегодня +7 и сильный холодный ветер.