Волгоградка в одном купальнике покорила 5-метровый масленичный столб ради петуха

В Волгограде отмечают Широкую Масленицу, и самые масштабные гулянья 16 и 17 марта в ЦПКиО. Сотни горожан пришли поучаствовать и посмотреть на традиционные для этого праздника спортивные состязания в парке: в субботу гостям предложили забраться на 5-метровый столб, сразиться стенка на стенку, потягать гири. И все это под народные песни — на сцене весь день идет концерт.
Многие собрались возле 5-метрового столба посмотреть на сильных и ловких и узнать, кому достанется главный приз: живой петух. Птица тут же сидит в клетке, общается с детишками. Забирались на столб и дети, и взрослые, и парни, и девушки. Одна из них не побоялась раздеться до купальника, хотя в Волгограде сегодня +7 и сильный холодный ветер.
В 18.00 начнется огненное шоу. Проводы зимы устроят в воскресенье — в ЦПКиО сожгут главное городское чучело.