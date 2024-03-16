Какой будет погода в Казахстане 17 марта, рассказали синоптики

«На большей части РК под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-западе страны ожидается сильный дождь. По РК ожидается туман, усиление ветра, на западе — гололед, на юго-западе — пыльная буря».РГП «Казгидромет».