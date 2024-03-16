Пермячка на Масленицу испекла платье из блинов

— Идею украшений из блинов я увидела в интернете и тоже решила попробовать и создать из блинов платье, у меня все получилось, — рассказала «КП» женщина. — Кроить платье не пришлось, оно сделано из целых блинов. Просто выпекала я их небольших размеров и еще ажурные, а некоторые пополам разрывала.