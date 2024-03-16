Пермячка на Масленицу испекла платье из блинов

Елена Белозерова — жительница поселка Всеволодо-Вильва в Пермском крае — испекла на Масленицу платье из блинов для куклы. Свое творение она делает не в первый раз. В прошлом году решила попробовала — получилась. В этом году она решила замахнуться на вариант посложнее.
— Идею украшений из блинов я увидела в интернете и тоже решила попробовать и создать из блинов платье, у меня все получилось, — рассказала «КП» женщина. — Кроить платье не пришлось, оно сделано из целых блинов. Просто выпекала я их небольших размеров и еще ажурные, а некоторые пополам разрывала.
Получившийся результат понравился как супругу Елены Белозеровой, так и взрослым детям, а особенно внукам. Женщина — настоящая мастерица, и если весной она печет блины, то зимой лепит удивительные снежные фигуры.