Родителям раскрыли лайфхаки, как приучить ребёнка к чистоте и порядку в комнате.

Помимо прочего, родителям также важно поощрять самостоятельность ребёнка, например разрешить ему принимать участие в принятии решений о порядке в своей комнате или в других местах дома. Такой подход даст почувствовать ответственность. Ещё взрослые могут помочь с составлением плана или списка дел, это поможет легче ориентироваться в обязанностях и планировать время. Но самое важное — запастись терпением, заключила психолог.