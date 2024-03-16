Почти 70% студентов колледжей в Казахстане учатся бесплатно

Как отметила первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева, сейчас в стране работает 741 колледж, в которых обучаются 525 тысяч студентов. Почти 70% из них учатся на бесплатной основе. Профильное ведомство провело анализ деятельности учебных организаций и намерено принять меры по профилизации с учетом расположения и спроса региональных рынков труда.