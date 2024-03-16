Мокрый снег, дожди и шквалистый ветер обрушатся на Ленобласть в начале новой недели

Осадки, местами сильные: ночью в виде дождя, утром, днем на севере в виде мокрого снега, снега, на юге дождя, переходящего в мокрый снег. Днем местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, южный 4−9 м/с, утром и днем северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−17 м/с, — сообщают в ведомстве.