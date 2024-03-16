В Италии прошел VI Международный культурный проект «Нуреевские сезоны»

Специально на открытие в столицу Италии приехала руководитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева: «Киноисследованием творчества Рудольфа Нуреева мы начали заниматься, когда в 2012 году работали над созданием первого фильма о великом артисте балета “Рудольф Нуреев. Мятежный демон”. И чем больше мы собирали материалы о нем, чем больше записывали воспоминаний его друзей, партнерш по сцене в России, Франции, тем больше нас покоряла эта невероятная личность, проложившая себе путь на самый верх балетного Олимпа. И в Казани, и в Уфе ежегодно проходит фестиваль балета, названный его именем», — рассказала она во время мероприятия.