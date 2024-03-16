Василевская и Ленкова посадили деревья на Аллее космонавтов на Байконуре

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Белоруски Марина Василевская и Анастасия Ленкова, входящие в основной и дублирующий экипажи предстоящего полета на Международную космическую станцию, в субботу посадили свои именные деревья на Аллее космонавтов на Байконуре, сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«Помимо занятий с бортовой документацией “Союза МС-25”, отработки сближения на тренажере и медицинских обследований, основной экипаж отправился к Аллее космонавтов. Здесь участницы космического полёта ознакомились с давним обычаем посадки деревьев», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».
В госкорпорации отметили, что на Алее космонавтов уже высажено не менее трехсот именных деревьев.
Ритуалы перед стартом.
Однако, высадка деревьев не единственный ритуал перед стартом на МКС, обратили внимание в госкорпорации.
Например, существует также традиция съездить в домик Сергея Королева и Юрия Гагарина на Байконуре. Раньше на кровати первого космонавта Юрия Гагарина перед полетом спал Герман Титов, за ним следующий, а потом командиры экипажей, но на «Союзах» традиция прервалась, отметили в «Роскосмосе».
Также перед полетом космонавты обязательно смотрят кинофильм «Белое солнце пустыни». Ритуалом является и оставление автографа на двери номера в гостинице, в котором они живут.
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Есть и ритуалы, которые исполняются непосредственно перед стартом корабля. В частности, из гостиницы непременно нужно выйти под песню «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне». А по дороге к ракете — остановиться и помочиться на колесо, как когда-то сделал Юрий Гагарин. Заключительной традицией является перед подъемом в корабль получить пендель на первой ступеньке лестницы, чтобы лучше летелось, рассказали в «Роскосмосе».
Первая белорусская космонавтка.
Старт космического корабля «Союз МС-25» назначен на 21 марта с космодрома Байконур. На нем впервые в космос отправиться представитель Беларуси — Марина Василевская. Также в составе международного экипажа — российский космонавт, уроженец Беларуси, Олег Новицкий (командир экипажа) и астронавт НАСА Трейси Дайсон.
Подготовлен и экипаж дублеров: космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, Анастасия Ленкова (Беларусь) и астронавт НАСА Дональд Петтит.
Всего Новицкий и Василевская на МКС пробудут 12 суток, после чего отправятся на Землю на корабле «Союз МС-24».
Планируется, что на космической станции белоруска будет проводить исследования в биомедицинской сфере, в области аграрных технологий по выращиванию растений в космосе, а также выполнит другие задачи.