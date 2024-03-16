Василевская и Ленкова посадили деревья на Аллее космонавтов на Байконуре

Есть и ритуалы, которые исполняются непосредственно перед стартом корабля. В частности, из гостиницы непременно нужно выйти под песню «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне». А по дороге к ракете — остановиться и помочиться на колесо, как когда-то сделал Юрий Гагарин. Заключительной традицией является перед подъемом в корабль получить пендель на первой ступеньке лестницы, чтобы лучше летелось, рассказали в «Роскосмосе».