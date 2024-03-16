Белорусский гинеколог назвала самые надежные методы контрацепции

Надежные методы контрацепции назвала интернет-изданию «Здоровые люди» ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИПКиПКЗ БГМУ Оксана Иванишкина-Кудина. В их числе презервативы, которые являются не только высоко надежным методом контрацепции, но и защищают от инфекций, передающихся половым путем.
Гормональные методы, по данным ВОЗ, используют около 40% женщин и девушек. Специалист отметила, что комбинированные оральные контрацептивы, то есть таблетки, несмотря на множество мифов и страшилок, — абсолютно безопасный метод, который может и должен быть подобран индивидуально.
— В таком случае он будет не только выполнять свою контрацептивную функцию, но и оказывать терапевтические эффекты: нормализовать менструальный цикл, что важно для девушек и женщин, которые страдают от предменструального синдрома, дисменореи, различных форм эндометриоза, снижать риски гинекологических и соматических заболеваний, — сказала врач.
Также она отнесла к надежным методам контрацепции химические, к которым относятся спермициды в различных формах: пены, суппозитории, губки, таблетки, пасты, гели, которые вводятся вагинально. По словам специалиста, при правильном применении и при выполнении всех условий и требований эффективность местных спермицидов достигает того же процента (выше 95%), что и гормональные таблетки. При этом диапазон приемлемости у них даже более широкий, потому что спермициды не имеют ограничений для использования, не содержат гормонов, не влияют на менструальный цикл, не снижают либидо, не нарушают нормальную микрофлору влагалища и не требуют ежедневного приема, а используются непосредственно перед половым контактом.
— Согласно последним клиническим исследованиям, эффективность местной контрацепции в возрастной группе женщин 40−45+ составила практически 100%, приемлемость и переносимость были оценены как хорошие, и, согласно рекомендациям ВОЗ, этот метод контрацепции считается абсолютно эффективным, — отметила врач.