Белорусский гинеколог назвала самые надежные методы контрацепции

Также она отнесла к надежным методам контрацепции химические, к которым относятся спермициды в различных формах: пены, суппозитории, губки, таблетки, пасты, гели, которые вводятся вагинально. По словам специалиста, при правильном применении и при выполнении всех условий и требований эффективность местных спермицидов достигает того же процента (выше 95%), что и гормональные таблетки. При этом диапазон приемлемости у них даже более широкий, потому что спермициды не имеют ограничений для использования, не содержат гормонов, не влияют на менструальный цикл, не снижают либидо, не нарушают нормальную микрофлору влагалища и не требуют ежедневного приема, а используются непосредственно перед половым контактом.