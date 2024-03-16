Нижегородский певец Анатолий Колмагоров прошел в следующий этап шоу «Голос»

Выпускник Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Анатолий Колмагоров прошел в следующий этап шоу «Голос» (16+). Выпуск с его участием вышел в эфир «Первого канала» 15 марта.
Анатолий Колмагоров одержал победу в «Поединках». Его соперником стал Юнисель Гонсалес из Кубы. Вместе певцы исполнили песню Стинга «Fragile».
Жюри выразили восхищение исполнением Анатолия Колмагорова. Полина Гагарина особенно отметила тембр и музыкальность молодого человека.
— Это было сложно. Но в итоге мне кажется, что мы попали куда нужно. И все сложилось и превратилось в музыку, — прокомментировал исполнение наставник Антон Беляев.
В итоге Антон Беляев выбрал Анатолия Колмагорова. Нижегородский певец выступит в следующем этапе — «Нокаутах».
Ранее сообщалось о том, что певец Егор Крид сыграл в прятки со знаменитостями в заброшенной школе Арзамаса в выпуске нового реалити-шоу «Прятки» (16+).