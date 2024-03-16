В Беларуси с 16 марта открыта охота на самцов вальдшнепа

Способ охоты — ружейный из засады на тяге (токовой полет вальдшнепов). Если летит пара вальдшнепов, стрелять рекомендуется по последней птице, поскольку это, как правило, и есть самец. Можно применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Обращаем внимание, что весной охота на самок уток и вальдшнепа строго запрещена.
Разрешенное время охоты — с 18 до 22 часов. В другое время оружие должно быть разряжено и зачехлено. Перемещение охотника с заряженным оружием допускается только в процессе охоты при выборе оптимального места засады с наиболее интенсивной тягой.
Для розыска и подачи вальдшнепа разрешено использование охотничьих собак следующих пород: терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки.
БООР напоминает, что с 9 марта по 12 мая также разрешена добыча особей любого пола и возраста гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и казарки канадской, баклана, голубя сизого, цапли серой, цапли белой большой. В то время как из числа кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети-хохлатой, чирка-свистунка и чирка-трескунка, утки серой добыче подлежат лишь селезни.
При этом общая продолжительность весеннего сезона охоты не может превышать 28 дней (за исключением охоты на самцов вальдшнепа). Конкретные сроки открытия и закрытия весеннего сезона охоты на гусей и селезней уток каждое охотничье хозяйство вправе устанавливать самостоятельно — в зависимости от наличия объектов охоты в охотничьих угодьях.
В марте продолжается охота на кабана, бобра, выдру, волка, лисицу, шакала, енотовидную собаку, ворону серую, сороку.