Число ограничений на посещение лесов в Беларуси выросло за сутки в шесть раз. Это следует из данных интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Если 15 марта ограничения ввели в трех районах страны, то по состоянию на 16 часов 16 марта на карте насчитывалось уже 19 районов.
Так, местные власти учли повышенный уровень пожароопасности в лесах Каменецкого района Брестской области, в Витебском и Лепельском районах Витебской области, в Октябрьском и Речицком районах Гомельской области, в Березинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском и Черенском районах Минской области. Больше всего ограничений введено в Могилевской области — в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском и Осиповичском районах.
В Минлесхозе напомнили, что в случае ограничений чаще всего нельзя въезжать в лес на транспорте, разжигать костры, но можно гулять.