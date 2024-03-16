Число ограничений на посещение лесов в Беларуси выросло за сутки в шесть раз. Это следует из данных интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Если 15 марта ограничения ввели в трех районах страны, то по состоянию на 16 часов 16 марта на карте насчитывалось уже 19 районов.