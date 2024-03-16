10 автомобилей забрали у должников по алиментам в Астане

Напомним, ранее стало известно, что в Актюбинской области должник по алиментам выплатил 3,5 млн тенге, чтобы выехать за границу. Оказалось, что мужчине нужно было срочно к родителям в Азербайджан, однако у него был запрет на выезд из страны. Исполнительное производство в отношении него было возбуждено еще летом 2016 года. За эти годы отец скопил солидную сумму долга, а выплатил лишь недавно.