Трехметровый блин испекли на Масленице в Чуне Иркутской области

На самом празднике первый блин немного порвался при переворачивании. Однако это никого не расстроило и все начали угощаться. При этом мэр решил испечь второй блин. В этот раз он получился почти идеально. Но, по мнению, Николая Хрычова, «не дотянул» до рекорда. Зрителям было неважно, они с удовольствием лакомились еще одним вкусным суперблином.