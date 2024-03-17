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Трехметровый блин испекли на Масленице в Чуне Иркутской области

Огромное блюдо приготовили на сковороде весом полтонны.
Источник: Администрация Чунского района

В Чунском районе Иркутской области с размахом отпраздновали Масленицу сегодня, 16 марта. На главном мероприятии в Чуне испекли трехметровый блин. Для приготовления блюда потребовалось изготовить очаг и сковороду весом полтонны. Как рассказали в администрации района в соцсети «ВК» (12+), местные жители пытались испечь самый большой блин в России и побить рекорд Гиннесса — 295 см. В Тюменской области на приготовление такого блина без разрывов потребовалось 16 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Организаторы под руководством мэра Николая Хрычова готовились к такому событию целый месяц. Мастер железных дел Александр Мазуренко изготовил очаг и сковороду диаметром в три метра.

Объемы ингредиентов, что полагаются по рецепту, впечатляют. На «блинчик» потребовалось 30 литров теста, 90 яиц, 17 литров молока, 20 кг муки, 3 кг сахара, масло, сода и соль по вкусу.

В процессе приготовления тесто на сковороду выливали из ведер. Для того, чтобы огромный блин можно было перевернуть, изготовили специальные большие лопатки. Накручивали блин на специальную, почти четырехметровую скалку. Перед Масленицей состоялось несколько тренировок по приготовлению блина.

На самом празднике первый блин немного порвался при переворачивании. Однако это никого не расстроило и все начали угощаться. При этом мэр решил испечь второй блин. В этот раз он получился почти идеально. Но, по мнению, Николая Хрычова, «не дотянул» до рекорда. Зрителям было неважно, они с удовольствием лакомились еще одним вкусным суперблином.

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