Трехметровый блин испекли на Масленице в Чуне Иркутской области

В Чунском районе Иркутской области с размахом отпраздновали Масленицу сегодня, 16 марта. На главном мероприятии в Чуне испекли трехметровый блин. Для приготовления блюда потребовалось изготовить очаг и сковороду весом полтонны. Как рассказали в администрации района в соцсети «ВК» (12+), местные жители пытались испечь самый большой блин в России и побить рекорд Гиннесса — 295 см. В Тюменской области на приготовление такого блина без разрывов потребовалось 16 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Организаторы под руководством мэра Николая Хрычова готовились к такому событию целый месяц. Мастер железных дел Александр Мазуренко изготовил очаг и сковороду диаметром в три метра.
Объемы ингредиентов, что полагаются по рецепту, впечатляют. На «блинчик» потребовалось 30 литров теста, 90 яиц, 17 литров молока, 20 кг муки, 3 кг сахара, масло, сода и соль по вкусу.
На самом празднике первый блин немного порвался при переворачивании. Однако это никого не расстроило и все начали угощаться. При этом мэр решил испечь второй блин. В этот раз он получился почти идеально. Но, по мнению, Николая Хрычова, «не дотянул» до рекорда. Зрителям было неважно, они с удовольствием лакомились еще одним вкусным суперблином.