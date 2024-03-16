Туман и сильный ветер ожидаются в регионах Казахстана

В ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромета» сообщили, что в период с 16 по 18 марта в предгорных и горных районах, прилегающих к территории города, в связи с повышением среднесуточной температуры и обильным таянием снега ожидается подъем уровня воды в реках, возможно возникновение подтоплений.
В Астане 17 марта ночью и утром ожидается туман.
17 марта ночью и утром на юге и востоке Карагандинской области тоже может быть туман, ночью ветер на севере региона, порывы 15−20 м/с.
В связи с прогнозом повышения температурного фона в период с 17 по 18 марта в Жамбылской области (Сарысуский, Таласский и Жуалынский районы) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого, склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
Кроме того,
17 марта ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области может быть туман. Ветер днем на севере региона, порывы 15−20 м/с.
В воскресенье в Атырауской области ожидается ветер на юге и востоке, порывы 15−20 м/с.
17 марта ночью и утром на западе, севере и юге Актюбинской области возможен туман. Ветер днем на юге, порывы 15 м/с.
На юге и западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер на севере и востоке региона, порывы 15−20 м/с.
В воскресенье на западе и юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед.
17 марта в горных районах Туркестанской области может быть ветер до 15−20 м/с.
17 марта ночью на юге и западе Павлодарской области ожидается ветер 15−20 м/с.
Ночью на юге и в центре Мангистауской области возможен временами сильный дождь. На северо-востоке региона — пыльная буря. Ветер на севере и востоке области 15−20 м/с.
17 марта в Кызылординской области ожидается ветер ночью в центре, днем — на большей части региона, 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе и юге Костанайской области возможен туман.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 16 по 18 марта. Так, по их данным, на западе, северо-западе, в конце недели — на востоке страны, а также
Сильные осадки в виде дождя и снега могут быть 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а 16 и 17 марта сильный дождь пообещали в Мангистауской области.
Погода без осадков установится
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, а на севере, востоке и в центре — низовая метель.
При этом специалисты прогнозируют постепенное повышение температуры: в южной половине республики до +8…+20 градусов, в северной половине до 0…+8 градусов.