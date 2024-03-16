Туман и сильный ветер ожидаются в регионах Казахстана

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане с 16 по 18 марта. Так, по их данным, на западе, северо-западе, в конце недели — на востоке страны, а также 17—18 марта в Кызылординской области прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидается, что пройдут осадки.