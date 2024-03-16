В Астане прошел мастер-класс по шитью юрт

«Мастер-класс, проведенный в преддверии праздника Наурыз, прошел очень интересно. Рада быть свидетелем правильного создания юрты. Хотелось бы, чтобы в нашей школе такие мероприятия продолжались и проводились чаще. Потому что чествование национальных ценностей — это долг каждого из нас. Сегодня я получила много информации о воспитании девочек».