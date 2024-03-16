Третий день в Алматы ищут 16-летнего подростока

Приметы: рост 150 см, ходощавый, волосы короткие, рыжие, глаза светлые. Был одет в куртку и брюки черного цвета и черно-белые кроссовки.
«По данному факту Управлением полиции Жетысуского района заведено розыскное дело. К поискам несовершеннолетнего подключены сотрудники оперативного блока районного подразделения, Управление местной полицейской службы ювенальной полиции, а также волонтеры. Проверяются возможные места нахождения несовершеннолетнего».
По одной из версий, подростка могли видеть на одном из рынков в пригороде Алматы.