Прощание с Александром Ширвиндтом состоится 18 марта в Театре Сатиры

За свою жизнь Александр Ширвиндт был удостоен множества наград, в том числе награжден орденом Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, орденом «Ключ дружбы». Являлся лауреатом множества конкурсов и премий, в том числе национальной премии «Россиянин года» в номинации «Звезда России» и премии «Скрипач на крыше» в номинации «Человек-легенда».