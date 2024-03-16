Прощание с Александром Ширвиндтом состоится 18 марта в Театре Сатиры

Народный артист России, президент Театра Сатиры ушел из жизни в возрасте 89 лет в минувшую пятницу. Ранее сообщалось, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.
«Прощание пройдет 18 марта в 12 часов», — сказала собеседница агентства.
Свои соболезнования родным и близким артиста выразили президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
Страницы из биографии
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве в семье скрипача и актрисы.
После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щукина, которое с отличием окончил в 1956, а в 1957-м был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола и принят на работу на киностудию «Мосфильм».
Спустя 10 лет Александр Ширвиндт вместе с режиссером Анатолием Эфросом и несколькими другими актерами перешел в Московский драмтеатр на Малой Бронной.
Через короткое время, в марте 1970 года, по приглашению своих друзей Михаила Державина, Марка Захарова и Андрея Миронова поступил на службу в Московский академический театр Сатиры.
На протяжении долгих лет Александр Ширвиндт был художественным руководителем московского Театра Сатиры, он оставил эту должность в возрасте 87 лет. После он стал президентом этого театра.
Жизненная позиция и награды
Актер принимал активное участие в жизни своей страны, на выборах 2000 года поддержал кандидатуру Владимира Путина на пост главы государства. С 2011 по 2018 год был членом одной из комиссий при президенте РФ.
За свою жизнь Александр Ширвиндт был удостоен множества наград, в том числе награжден орденом Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, орденом «Ключ дружбы». Являлся лауреатом множества конкурсов и премий, в том числе национальной премии «Россиянин года» в номинации «Звезда России» и премии «Скрипач на крыше» в номинации «Человек-легенда».
В честь Александра Ширвиндта назван астероид (6767) Shirvindt, который открыла астроном Людмила Карачкина в 1983 году.