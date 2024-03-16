Сивак рассказал, в какой области больше всего ям на дорогах

Он отметил, что с начала года уже ликвидировано на республиканских дорогах 90 тысяч и на местных около 70 тысяч квадратных метров ям.
«И вот остаток этих ям больше всего в Могилевской области, меньше всего в Гродненской. То есть из этого я оцениваю, что ситуация лучше в Гродненской области, хуже — в Могилевской».
По его словам, с начала нынешнего года на номер 115 поступило свыше 4 тысяч обращений по поводу ям на дорогах, неровностей, вопросов с тротуарами. За прошлый год таких обращений было 40 тысяч.
Поручение президента
В минувший понедельник во время рассмотрения кадровых вопросов президент Беларуси Александр Лукашенко поручил главе правительства и его заместителям заняться восстановлением дорог по всей стране.
«У вас март-апрель, и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены», — поставил Лукашенко задачу перед чиновниками.
Белорусский лидер призвал отдельное внимание уделять качеству работ, которые проводятся во время ремонта и восстановления автомобильных дорог.